МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. В России будут продолжены мероприятия по повышению благополучия жизни, при этом ожидается, что к 2024 году уже 2,5 миллиона семей будут получать меры поддержки, заявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Это будет происходить путем реализации национального проекта "Демография", отметила она.