Голикова пообещала повышать количество семей, получающих меры поддержки
Голикова пообещала продолжить повышать уровень благополучия семей в России
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. В России будут продолжены мероприятия по повышению благополучия жизни, при этом ожидается, что к 2024 году уже 2,5 миллиона семей будут получать меры поддержки, заявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Это будет происходить путем реализации национального проекта "Демография", отметила она.