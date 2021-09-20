БРЮССЕЛЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Франция не сможет убедить Евросоюз полностью прекратить переговоры по соглашению о свободной торговле с Австралией, сказал РИА Новости эксперт Центра политического и стратегического анализа Ксавье Моро. В Еврокомиссии рассказали о планах по заключению сделки с Австралией

Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group на 56 миллиардов евро, которое предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Во Франции раскритиковали это решение. Госсекретарь при МИД страны Клеман Бон заявил, что весь Евросоюз вряд ли сможет продолжать вести переговоры с Австралией о свободной торговле после этого подрыва доверия в отношениях.

Переговоры о торговых сделка от имени всех стран союза ведёт Еврокомиссия на основе мандата государств ЕС. Ее представитель днём сообщил, что дата следующего раунда переговоров о торговой сделке ранее была назначена на октябрь и пока не отменялась.

"Франция приложит все усилия в переговорах (с Австралией — ред.) о крупной компенсации… Бон подтвердил, что Франция просит ЕС приостановить нынешние переговоры (о сделке по свободной торговле — ред.) до тех пор, пока компенсация, которую Австралия готова выплатить, не будет достаточно велика. Этот мораторий будет недолгим, поскольку ни одна европейская страна не согласится пожертвовать своими будущими бизнес-возможностями с Австралией. Франция в этом одинока", — сказал эксперт.

При этом Моро заметил, что объём торговли между Австралией и ЕС невелик, она не входит в число важнейших торговых партнёров региона, но после случившегося глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель может сделать серьезные заявления о доверии и этике, торговые переговоры могут затормозиться на некоторое время. Франция отзывает послов из США и Австралии

"Однако в конце концов они будут незаметно продолжены и принесут свои плоды. Для Франции это "последний бой", чтобы Макрон и его министр иностранных дел Ле Дриан полностью не потеряли лицо", — сказал эксперт.

Что касается ответных мер ЕС или Франции в отношении США из-за договоренностей с Австралией, то они маловероятны, считает он.

"Конечно, ни ЕС, ни Франция не будут делать ничего серьезного, чтобы наказать США или даже Великобританию за этот "удар в спину", как назвал это министр Ле Дриан", — сказал Моро.

Французские и британские военные активно сотрудничают, несмотря на Brexit. Существуют прочные военные соглашения. Аналогичное можно сказать и о сотрудничестве с США, отметил эксперт.

"Как вы думаете, сделает ли Франция что-нибудь против Америки или Великобритании, например введёт санкции и поставит под угрозу эти долгосрочные соглашения? Франция никогда этого не сделает, и, конечно же, не сделает этого и ЕС на уровне всех 27 стран", — заявил Моро.