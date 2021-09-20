МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сравнил изменения, которые несет декарбонизация мировой экономики, с промышленной революцией ХVIII-XIX веков и научно-технической революцией второй половины XX века. Мишустин призвал готовиться к переходу на альтернативную энергию

На оперативном совещании с вице-премьерами глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что кабмин РФ подготовит сводный план действий по адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу, курировать вопросы декарбонизации в кабмине будет Белоусов. Кроме того, в правительстве будут созданы специальные рабочие группы.

"Это не просто борьба с изменением климата, прежде всего, это организация перехода ведущих экономик мира на новый технологический уклад, основанный на минимизации использования ископаемых источников энергии. По масштабам изменений этот процесс сопоставим с промышленной революцией ХVIII-XIX веков или научно-технологической революцией второй половины XX века, буквально через каких-нибудь 10-15 лет мы наверняка уже будем иметь совсем другую структуру мировой экономики", — сказал Белоусов.

Он отметил, что международные партнеры сегодня конкурируя друг с другом ищут способы достижения своих экономических и политических целей, зачастую навязывая свои подходы другим странам и устанавливая новые требования в рамках международной торговли. "В этой связи критически важно, чтобы Россия была, во-первых, в числе лидеров этого глобального процесса и, во-вторых, сформировала свою собственную повестку энергетического перехода, которая лежит в контексте общемирового обсуждения", — добавил первый вице-премьер.

По его словам, предстоит масштабная и комплексная работа, а задача, которая стоит перед кабмином — многоаспектная и включает в себя технологические, регуляторные, политические и социальные вопросы, а также сферу международного взаимодействия. Белоусов также перечислил ключевые направления предстоящей работы, и в числе первых назвал ускорение технологической модернизации отраслей экономики, в том числе, за счет внедрения наилучших доступных технологий.

"Второе — добиваться безусловного международного признания мер, которые базируются на наших технологических и природных преимуществах, в том числе, это так называемая поглощающая способность наших лесов, при этом активно внедряя лучшие мировые практики, прежде всего, практики стран ОЭСР. Настроить регуляторику, систему мер поддержки и налоговые стимулы — необходимо стимулировать компании к модернизации, переходу на зеленые технологии, сокращению выбросов", — рассказал Белоусов.

Еще одно направление работы, указал первый вице-премьер, реализация направлений, связанных с прорывными технологиями — возможности выработки и использования водорода, проектов по атомной и гидроэнергетике, климатические инициативы в лесном и сельском хозяйстве.

Белоусов добавил, что выделено всего 10 направлений работы и по каждому из них созданы рабочие группы, которые курируются профильными вице-премьерами и возглавляются заместителями министров. Помимо этого, в каждую рабочую группу войдут представители бизнеса, общественных и экспертных организаций, а также научно-образовательного сообщества.