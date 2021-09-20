КИЕВ, 20 сен — ПРАЙМ. Запасы зерна в Государственном резерве Украины находятся на критически низком уровне из-за отсутствия финансирования, сообщает агентство "Укринформ" в понедельник со ссылкой на Госрезерв. Украина готова предоставить допмощности для транзита газа в ЕС

"Из-за отсутствия финансирования на пополнение запасов материальных ценностей государственного резерва из общего фонда государственного бюджета в течение последних 10 лет, на сегодняшний день запасы зерна находятся на критическом уровне. Ассигнования общего фонда бюджета на пополнение запасов государственного резерва, в том числе зерна нового урожая, законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" не предусмотрены", — сообщает агентство со ссылкой на сообщение ведомства.

В Госрезерве отметили, что на данный момент на предприятиях хранится зерно урожаев 1999-2018 годов, что значительно превышает утвержденные сроки хранения — два года. В ведомстве сообщили, что ежегодно направляют обращения в Министерство экономики Украины о выделении средств для обновления и освежения материальных ценностей государственного резерва.

"Такое положение дел с государственным материальным резервом Украины может привести к тому, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, правительство не будет иметь источников для оказания помощи экономике Украины, что является потенциальной угрозой национальной безопасности государства", — заявили в Госрезерве.

В Госрезерве хранятся не только продовольственные, но и непродовольственные запасы. Их объемы и нормы накопления регламентированы правительством и составляют государственную тайну. Обновление запасов происходит согласно законодательству о публичных закупках.