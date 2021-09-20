МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Доходы бюджета РФ в 2022 году составят 25 триллионов рублей, расходы планируются на уровне 23,61 триллиона рублей, сообщает в понедельник пресс-служба кабмина. На заседании во вторник правительство РФ обсудит проект закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". Стало известно о планах Минфина повысить налог на прибыль ряда компаний

"В 2022-2024 годах прогнозируется рост доходов федерального бюджета в номинальном выражении до 25 021,9 миллиарда рублей — в 2022 году, 25 540,2 миллиарда рублей — в 2023 году и 25 831,8 миллиарда рублей — в 2024 году. Расходы планируются на уровне 23 610,2 миллиарда рублей — в 2022 году, 25 105,5 миллиарда рублей – в 2023 году и 26 147,1 миллиарда рублей – в 2024 году", — говорится в сообщении.

Кроме того, на заседании планируется рассмотреть проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов, говорится в сообщении.

Ранее министр финансов Антон Силуанов говорил о том, что министерство ожидает в 2022 году профицит федерального бюджета в пределах 1% ВВП, в 2023 году — около 0,3% ВВП.

В 2024 году, как говорил министр, будет небольшой дефицит.