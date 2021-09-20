ВАШИНГТОН, 20 сен — ПРАЙМ. Демократическое большинство в конгрессе США намерено провести законопроект, который позволит избежать шатдауна — временного сокращения работы федеральных учреждений — и снимет ограничения на государственные заимствования до конца 2022 года, заявили спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер сенатских демократов Чак Шумер. Эксперты прогнозируют ужесточение политики ФРС

Министерство финансов США неоднократно предупреждало, в том числе через прессу, что без повышения потолка госдолга американская администрация уже в октябре останется без средств для выполнения своих функций.

"На этой неделе палата представителей примет законопроект о финансировании правительства по декабрь этого года включительно с тем, чтобы избежать ненужного шатдауна, угрожающего американским семьям и нашему экономическому восстановлению", — сказано в совместном заявлении Пелоси и Шумера.

"Законопроект о предотвращении правительственного шатдауна будет также включать приостановку лимита долга по декабрь 2022 года включительно, чтобы мы могли соблюдать наши обязательства и поддерживать доверие к Соединенным Штатам", — добавили они.

В законопроект планируется включить положения об ассигновании дополнительных сумм на ликвидацию последствий стихийных бедствий и программу расселения десятков тысяч беженцев из Афганистана.

Пелоси и Шумер дали понять, что рассчитывают на поддержку своих инициатив со стороны республиканской оппозиции.