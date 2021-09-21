МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. К концу года ожидается сезонный рост цен на овощи и фрукты, большая часть которых будет поступать по импорту. Среди непродовольственных товаров сильнее прочих подорожает электроника, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Курица взлетела: цены на яйца и мясо птицы резко выросли

По ее словам, темпы роста цен на продукты в России всегда на 1-2 п.п. выше общей инфляции. Ориентируясь на прогнозы Банка России по годовой инфляции в 5,7-6,2%, которые близки к оценкам международных финансовых организаций, можно ожидать роста цен на продукты примерно на 7-8% за год.

"Характерные для курсовой динамики российской национальной валюты высокая волатильность и непредсказуемость заставляют импортеров закладывать цену товара некоторую "подушку безопасности", поэтому часто цены на зарубежные товары растут не в меру изменения валютного курса, а больше", — сказала она.

Непродовольственные товары за восемь месяцев с начала года уже подорожали на 5,61%. В условиях расширения дистанционной деятельности продолжается рост спроса на гаджеты при том, что импорт смартфонов некоторых китайских моделей в Россию из-за санкций США. Расходы населения на смартфоны только в первом квартале текущего года выросли на треть, в том числе и по причине роста цен на них. Годовая инфляция в России на 13 сентября составила 6,84%

Директор Центра Макроэкономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Евгений Балацкий в свою очередь, считает, что инфляция уже могла быть выше, но правительство сдерживало ее в преддверии выборов в Госдуму.

"Перед выборами власти стремятся сохранить стабильную ситуацию на потребительском рынке, — указывает он. — Дело доходит до того, что представители правительства напрямую обращаются к крупным производителям и торговым сетям с просьбой сдержать цены".