МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму, получив 49,82% голосов, сообщает ЦИК после обработки 100% протоколов. Посольство заявило о кибератаках из США во время выборов в Госдуму

КПРФ — на втором месте с 18,93%, ЛДПР – на третьем с 7,55%.

В пятерку лидеров также попадают партии "Справедливая Россия — за правду" — 7,46%, "Новые люди"- 5,32%.

Таким образом, в нижнюю палату прошли пять партий, которым удалось преодолеть барьер в 5%.

Всего во восьмой состав Госдумы проходят представители восьми партий.

Кандидаты от "Единой России" сохранили первенство в 198 одномандатных округах на выборах в ГД, кандидаты от КПРФ — в девяти, от "Справедливой России – За правду" — в восьми.

У ЛДПР два кандидата-лидера в одномандатных округах, у "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста по одному кандидату-лидеру по итогам обработки 100% протоколов. От Партии Роста это Оксана Дмитриева, у "Гражданской платформы" Рифат Шайхутдинов, от Партии "Родина" ее лидер Алексей Журавлев.

В Госдуму проходят пять самовыдвиженцев по одномандатным округам. Из них трое — в Москве: это координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов. По одномандатному округу в Республике Адыгея в ГД, по данным ЦИК, проходит Владислав Резник, по одномандатному округу в Крыму — Леонид Бабашов.

На выборах в Госдуму в 2016 году "Единая Россия" получила 203 места по одномандатным округам, КПРФ и "Справедливая Россия" — по семь, ЛДПР — пять.

Читайте также:

Глава ЦИК назвала итоговую явку на выборах в России