МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Просрочка россиян по кредитам в рублях на 1 сентября за год выросла на 11,2% и составила 985 миллиардов рублей, свидетельствует статистика Банка России. Эксперты рассказали, почему россияне допускают просрочки по кредиткам

С весны этого года в России наблюдается замедление темпов роста просроченных долгов населения по кредитам. Ускоренно просрочка начала расти с начала кризиса, вызванного пандемией.

Если за 2019 год розничная просрочка в рублях выросла всего на 1%, то за 2020 год – на 22,9%.

"Замедление роста просрочки связано с выходом российской экономики из кризиса и возобновлением экономического роста. Несомненную роль сыграли и действия регулятора по охлаждению рынка необеспеченного потребительского кредита (с 1 июля повышены надбавки к коэффициентам риска)", — заметил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

По его словам, основной вклад в рост просрочки дает необеспеченный потребительский кредит. Так, за первое полугодие этого года просроченные долги по необеспеченным потребительским ссудам выросли на 113,4 миллиарда рублей, тогда как по ипотеке – только на 30,6 миллиарда рублей, проанализировал статистику эксперт.

В целом за год, по данным ЦБ, розничный кредитный портфель в рублях за год вырос на 24% или на 4,6 триллиона рублей, до 23,6 триллиона рублей на 1 сентября.