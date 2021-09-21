МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. В Армении будет реализована масштабная инвестиционная программа группы компаний "Ташир": в течение пяти лет в экономику страны будет вложено 780 млн долларов. Об этом заявил на Российско-армянском бизнес-форуме президент группы Самвел Карапетян. В Армении надеются на привлечение новых российских инвестиций

По его словам, средства будут направлены в различные сферы экономики. Это энергетика, развитие производственных мощностей и туристической отрасли. Помимо этого, будут реализованы программы развития Арцаха и выделены средства на поддержку инициатив молодых предпринимателей. "Убежден, что создание возможностей — в наших руках. Возможностей, которые превратят Армению в сильную страну", — отметил Карапетян.

В ходе работы форума он сообщил о некоторых конкретных проектах группы. В частности, есть планы открыть современное производство обуви и расширить мощности предприятия, которое выпускает системы автоматизированного учета электроэнергии.

Всего в мероприятии приняли участие больше 500 представителей деловых кругов России и Армении, в том числе зампредседателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По словам Оверчука, в рамках мероприятия Армения сможет по-новому открыть для себя возможности взаимодействия с Россией в торговле и инвестициях, в энергетике, машиностроении, транспорте, информационно-коммуникационных технологиях.

Карапетян указал, что основная задача форума — стать платформой для объединения армянского бизнес-сообщества по всему миру. "Важно создание возможностей для консолидации усилий и ресурсов с тем, чтобы дать новый импульс развития экономики Армении, увеличить инвестиционные возможности для бизнеса", — заключил он.