МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Регулирование цен на гостиницы не приведет к негативным последствиям, так как будет касаться небольшого сегмента рынка и носить срочный характер, заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофей Нижегородцев.

Представители 17 крупнейших общественных объединений предпринимателей в сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, защиты малого бизнеса направили в понедельник главе правительства РФ Михаилу Мишустину письмо с просьбой не поддерживать подготовленный ФАС законопроект о регулировании цен в отелях во время крупных международных мероприятий.

"Мы постоянно взаимодействуем с туриндустрией. Эти меры носят экстраординарный характер и будут касаться очень небольшого сегмента рынка и носить срочный характер, что не приведет ни к каким негативным последствиям", — сказал Нижегородцев в прямом эфире РБК. Он также отметил, что международные требования диктуют организаторам мероприятий обязательства гарантировать разумные цены на проживание.

В свою очередь почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько сказал, что с точки зрения мировой туриндустрии предложение ФАС выглядит варварским и такой практики не существует. "В мире форумы проводятся в низкий сезон, и цены на отели практически не меняются. Исключение — Давос", — сказал Шпилько.

"Форумы — не тот фактор, который определяет рыночный спрос. Залповый взлет цен во время крупных мероприятий — это не рыночное поведение", — указал замглавы службы.

"Туриндустрия категорически против регулирования цен. Если это произойдет нужно будет проводить серьезную работу и обосновывать всю эту историю, хотя этого не должно быть. Это варварство с точки зрения мировой экономики. Нужно менять время проведения этих форумов, я имею в виду в Санкт-Петербурге и Владивостоке, и строить гостиницы", — заключил почётный президент РСТ.