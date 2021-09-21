МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин своим указом разрешил Минэкономразвития иметь своих представителей — атташе по экономическим вопросам — в 52 странах мира, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Разрешить начиная с 1 октября 2021 года Министерству экономического развития Российской Федерации иметь своих представителей в 52 иностранных государствах", — говорится в документе. Перечень таких государств определяет Минэкономразвития по согласованию с МИДом и Минпромторгом России, добавляется в документе.

Кроме того, указом устанавливается, что представители Минэкономразвития России за рубежом входят в состав загранаппарата ведомства, осуществляют свои функции в составе торговых представительств РФ за рубежом без включения в их штат, а также направляются Минэкономразвития России в иностранные государства по согласованию с МИДом РФ и Минпромторгом России.