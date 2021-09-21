МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ рассчитывает на следующей неделе достичь компромисса с бизнесом по повышению налогообложения прибыли, эти меры могут затронуть разные сектора экономики, но под действие новых норм попадут лишь единицы компаний, среди которых не будет банков, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Повышение налогов для ряда компаний не коснется прибыли прошлых лет

Минфин предложил новый подход к налогообложению прибыли: речь идет о ретроспективном повышении налога на прибыль для компаний, которые за последние пять лет направляли на дивиденды больше, чем инвестировали. Власти сейчас обсуждают эти меры с производителями металлов, угля и удобрений, которые показывают рекордные прибыли за счет благоприятной конъюнктуры на внешних рынках.

При этом, по словам Силуанова, предложенный законопроект не предусматривает какой-либо дифференциации для компаний по отраслям или форме собственности.

"Нет, никакой дифференциации нет, и здесь зависит просто от объема дивидендов к уровню капитала", — сказал Силуанов, подтвердив, что меры касаются всех отраслей. "У нас единый подход к налогообложению, и если мы будем выбирать – госсектор или частный сектор – то это уже будет противоречить Конституции", – добавил он. Силуанов ответил, сколько заплатит промышленность из-за повышения налогов

"Там единицы компаний попадают, понимаете, под это", – заявил глава Минфина, отметив, что банков среди этих компаний не будет. "По нашим оценкам, банковские структуры не подпадают", — сказал он.

Помимо этого, Силуанов сообщил, что Минфин РФ всерьез не обсуждает идею о направлении на дивиденды 75% прибыли некоторых госбанков, которые развивают экосистемы и вкладываются в непрофильные активы, это было мнением одного из сотрудников.

Глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков на прошлой неделе сообщил, что некоторые госбанки, которые развивают экосистемы и вкладываются в непрофильные активы, могли бы платить больше дивидендов — не 50%, а, например, 75% чистой прибыли.

"Это была позиция одного сотрудника Минфина, она не совпадает с позицией (министерства — ред.), … человек рассуждал, высказывался", — прокомментировал Силуанов. На вопрос, есть ли у Минфина такие идеи, он ответил "нет".