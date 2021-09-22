МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. В октябре Госдума рассмотрит законопроект о запрете тратить детские пособия на алкоголь и сигареты, пишет газета "Известия". Мишустин: средства в новый бюджет на индексацию маткапитала заложены

Авторами проекта поправок в закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" выступили депутаты заксобрания Курганской области.

Предлагается создать перечень товаров, работ и услуг, на оплату которых не могут тратиться средства пособий на ребенка. Прежде всего к таким товарам хотят отнести алкогольную и никотинсодержащую продукцию, а также табачные изделия.

Согласно новым нормам, полномочиями по формированию такого списка предлагается наделить федеральное правительство.

Также предусматривается появление специального механизма, который позволял бы контролировать покупки родителей на целевые деньги. Определить его должны будут региональные власти. В качестве примера такого механизма авторы называют открытие в национальной платежной системе "социального электронного счета". На него государство могло бы перечислять средства, а потом контролировать все трансакции.

Как пояснил глава пресс-службы Курганской облдумы Алексей Васенев, речь идет не о средствах материнского капитала, а о ежемесячных детских пособиях.

В большинстве фракций Госдумы отнеслись к законопроекту положительно.

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