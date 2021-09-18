МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. К важным государственным мерам поддержки пенсионеров, помимо собственно пенсионных выплат, относятся льготы по налогам, оплате ЖКХ, бесплатное лечение и проезд на транспорте. Есть и дополнительные денежные выплаты. В какой мере и для кого действуют эти льготы, а также как ими правильно воспользоваться, читайте в материале "Прайм". Названа категория россиян с правом на надбавку к пенсии с 2022 года

Начнем с того, что льготы и доплаты делятся на федеральные и региональные. Федеральные положены всем пенсионерам вне зависимости от места проживания, а региональные варьируются в зависимости от состояния местного бюджета.

НАЛОГИ И ЛЬГОТЫ

Это разделение касается, в частности, налоговых льгот. Так, не облагаются налогом пенсии и социальные доплаты к ним, рассказывает профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. У работающих пенсионеров есть возможность получить имущественный вычет по НДФЛ за текущий и три предыдущих года, тогда как обычным гражданам перенос остатка вычета "в прошлое" не разрешен. Пенсионеры освобождаются от уплаты госпошлины при подаче иска по пенсионным вопросам на сумму не более 1 миллиона рублей.

Не платят они и налог на имущество (дом жилого назначения, квартира или комната, автомобильное место, гараж, хозяйственная постройка до 50 кв метров). Льгота касается не более чем одного объекта каждого вида, не используемого в предпринимательской деятельности. При этом кадастровая стоимость объекта должна быть менее 300 млн рублей.

Помимо этого, при начислении налога на каждый объект дополнительного имущества, принадлежащего пенсионеру, в качестве базы берется не фактическая площадь объекта, а уменьшенная. Так, в отношении дома из общей площади вычитается 50 кв. метров, а квартиры — 20 кв. метров.

"На региональном уровне пенсионерам положены льготы при уплате налога на землю, которая находится в собственности, пожизненном владении или пользовании. Например, освобождение от уплаты налога по одному участку площадью не более 6 соток. Если площадь выше, то налог будет взиматься с разницы между кадастровой стоимостью 6 соток и фактическим размером участка", — говорит эксперт.

Чтобы воспользоваться льготами, необходимо подать заявление в налоговые органы.

ТРАНСПОРТ ЛИЧНЫЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ

На федеральном уровне пенсионерам положена компенсация проезда по железной дороге к месту отдыха и назад, если они проживают на территориях Крайнего Севера. Воспользоваться этим правом можно один раз в два года, покупая льготные авиабилеты у тех авиаперевозчиков, которым государство предоставляет субсидии на их продажу, говорит Финогенова.

В регионах льготы на проезд в общественном транспорте отличаются. Кое-где проезд на маршрутках и автобусах бесплатный, а где-то пенсионерам компенсируют стоимость проездного билета. Чьи пенсии пересчитают. Власти разрабатывают новый порядок выплат

Если льгота не актуальна, то ее можно монетизировать, получая прибавку к пенсии. К примеру, в Москве ее размер — порядка 300 рублей в месяц. Однако право на монетизацию льгот имеют не все пенсионеры, а только те, у кого есть подтвержденное право на получение набора социальных услуг, например, в Москве это удостоверение ветерана труда, присвоенная группа инвалидности, отнесение к малоимущим гражданам и т.д. На федеральном уровне это участники ВОВ, труженики тыла, инвалиды, жители блокадного Ленинграда, участники боевых действий и еще ряд категорий.

ЛЕЧЕНИЕ И САНАТОРИИ

Неработающие пенсионеры могут рассчитывать на льготное санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний один раз в год с оплатой проезда ж/д транспортом до места лечения и обратно.

Все пенсионеры также имеют право на ежегодную бесплатную диспансеризацию, а также на получение бесплатной медицинской помощи в поликлинике по месту жительства.

К региональным льготам относятся бесплатное зубопротезирование и ремонт зубных протезов, изготовленных в госклиниках. Но расходы на изготовление зубных протезов из металлокерамики и драгоценных металлов не покрываются.

РАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ

По словам доцента экономического факультета РУДН Ларисы Сорокиной, организация, в которой трудится пенсионер, обязана на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

участникам Великой Отечественной войны — до 35 календарных дней в году;

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) — до 14 календарных дней в году — при этом работающие пенсионеры вправе брать отпуск без сохранения зарплаты в любое время;

работающим инвалидам — до 60 календарных дней в году.

К тому же при увольнении по собственному желанию пенсионеру не нужно отрабатывать обязательные для работников две недели, говорит Финогенова.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг имеют преимущественно региональный характер. В Москве пенсионеры могут рассчитывать на скидку в 50% при оплате жилого помещения и коммунальных услуг при наличии звания "Ветеран труда" или "Ветеран военной службы", также им положена компенсация на оплату стационарного телефона.

В отдельных регионах можно получить компенсацию от властей на понесённые затраты на газификацию имеющейся в собственности жилой недвижимости.

К федеральным льготам относится 50-процентная компенсация при оплате взносов за капитальный ремонт по достижении 70-летнего возраста. После 80 лет оплата отменяется при условии, что пенсионер — собственник квартиры, проживает в ней один и не работает или живет с родственниками, которые не работают и имеют инвалидность, разъясняет Сорокина.

СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА

На региональном уровне пенсионеры также обладают правом получения социальной доплаты к пенсии (неработающие пенсионеры), а также на получение ежемесячной компенсационной выплаты. Единовременную выплату перечислят ряду пенсионеров

Размер соцдоплаты к пенсии, например, в Москве, устанавливается до городского социального стандарта — 20 222 рублей в месяц. Однако получить её могут только пенсионеры, которые были зарегистрированы по месту жительства в Москве не менее 10 лет.

"Если пенсионер проживал в Москве менее 10 лет, то региональная социальная доплата к его пенсии будет установлена в размере, необходимом для доведения его пенсии до прожиточного минимума пенсионера (в 2021 году — 13 496 рублей в месяц", — говорит Финогенова.

В Москве также есть ежемесячные компенсационные выплаты (ЕКВ) как работающим, так и не работающим пенсионерам, относящимся к особым категориям.

Для получения права на ежемесячные компенсационные выплаты московские пенсионеры, помимо требования 10-летнего проживания в Москве, должны относиться к следующим категориям: инвалиды и участники ВОВ, инвалиды 1 и 2 группы, работающие инвалиды вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС либо выполнения работ по ликвидации ее последствий и ряд других.

Если пенсионер работает, но размер его зарплаты менее 20 тысяч рублей в месяц, то он также может получить ЕКВ, если он занят на должностях в государственных и муниципальных учреждениях социальной сферы, оказывающих услуги населению; является инвалидом III группы, работающим в организациях, применяющих труд инвалидов и еще в ряде случаев.

Дополнительные ежемесячные выплаты к пенсии на региональном уровне могут получать граждане, обладающие выдающимися заслугами перед Родиной, пострадавшие в результате военных действий, обладающие заслугами в области культуры и спорта и т.д.

В 2021 году размер ежемесячной компенсационной выплаты независимо от факта работы в Москве, например, варьируется от 1 643 рублей для Героев России до 32 853 рублей пенсионерам, удостоенным почетных званий народного или заслуженного артистов РФ. При этом Герои России также имеют право на дополнительное ежемесячное денежное обеспечение в размере 27 377 рублей в месяц.

Региональные власти также поощряют денежными выплатами долгожителей, а также супругов, проживших вместе в официальном браке 50, 55, 60, 65 или 70 лет.

УХОД ЗА РОДСТВЕННИКАМИ

Пенсионер вправе в составе страховой пенсии получать повышенную фиксированную выплату, если у него на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи: дети (в том числе студенты очной формы обучения в возрасте до 23 лет), родители, супруг или супруга, а также братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки (если у них нет более близких родственников, которые обязаны ухаживать), рассказывает эксперт из НПФ "БУДУЩЕЕ" Евгений Биезбардис.

Сумма выплаты составляет треть фиксированной части страховой пенсии за каждого иждивенца (максимум — 100%, в 2021 году это 6044,48 рубля).

Ежемесячно пенсионеры также могут получать выплату по случаю особых заслуг и событий, связанных с их близкими. Так, с февраля выплата в размере 1752,52 рублей предусмотрена пенсионерам — членам семей лиц, которые погибли, умерли или пропали без вести во время боевых действий либо при исполнении своих служебных обязанностей. Пенсионерам — детям первого и второго поколения граждан, страдающих заболеваниями вследствие воздействия радиации на их родителей, положены 1459,52 рубля в месяц.

Кстати, пенсионерам-инвалидам с недавних пор не нужно обращаться в Пенсионный фонд России, чтобы назначить ЕДВ — пособие оформляется автоматически на основе данных Федерального реестра инвалидов, отмечает эксперт.

Получать 500 рублей в качестве дополнительного ежемесячного материального обеспечения могут супруги военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы умерших инвалидов ВОВ.

ОСОБЫЕ КАТЕГОРИИ

Повышенную пенсию платят россиянам, которые 30 лет проработали в сельской местности. Доплата к пенсии равна 25 % от фиксированной выплаты в составе страховой пенсии, в этом году ее размер составляет 6044,48 рубля, говорит пенсионный эксперт Марсель Имамов.

"С 1 января 2022 года "сельские" надбавки к пенсиям будут выплачиваться независимо от места проживания пенсионера. Пока что при переезде пенсионера из сельской местности в город надбавка аннулируется", — говорит он.

Граждане, работавшие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, вне зависимости от места нынешнего проживания могут получать повышенную пенсию. Условиями доплаты является страховой стаж не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. Также нужно проработать не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 лет в местностях, приравненных к ним.

Если стаж наработан в районах Крайнего Севера, фиксированная выплата к страховой пенсии повышается на 50 %, если в местностях, приравненных к ним, — на 30%.