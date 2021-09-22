МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Индексация страховых пенсий в 2022 году составит 5,9%, сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. В России хотят ввести ограничения на расходование детских пособий

"В соответствии с действующим законодательством индексация страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров проводится на уровне выше годовой инфляции. По прогнозам Минэкономразвития, годовая инфляция составит 5,8%. С учетом этого планируемая в 2022 году индексация остается в параметрах трехлетнего бюджета – на уровне 5,9%", — сказал министр.

Он уточнил, что среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера составит в 2022 году 18 521 рубль, в 2023-м – 19 477, в 2024-м – 20 469.

Индексация страховых пенсий по старости проводится ежегодно 1 января. Средний размер страховых пенсий по старости в 2021 году составляет 16 789 рублей, в этом году они были проиндексированы на 6,3%.

Ранее Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России. По словам статс-секретаря – замминистра экономического развития Алексея Херсонцева, годовая инфляция 2021 года ожидается на уровне 5,8%, а в среднесрочном горизонте — 4%.

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