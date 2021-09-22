МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2022 году составит 13 617 рублей, что на 6,4% больше, чем в 2021 году, сообщил в интервью РИА Новости глава Минтруда РФ Антон Котяков. Глава Минтруда рассказал, насколько повысят страховые пенсии в 2022 году

"В 2022 году — 13 617 рублей, это плюс 6,4% к уровню 2021 года", — сказал министр, отвечая на вопрос о размере МРОТ в 2022 году.

Котяков отметил, что в ряде отраслей произошел рост заработных плат, что приводит росту медианной зарплаты и, следовательно, увеличению МРОТ.

В соответствии с принятой в 2020 году методикой, минимальный размер оплаты труда определяется как 42% от медианной заработной платой за предыдущий год, рассчитанной Росстатом. Медианная заработная плата — это величина, относительно которой у половины населения зарплата выше, а у половины ниже.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости ria.ru в 11.30 мск.