МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Число зажиточных семей в России сократилось за год почти на 40%, или на 657 тысяч, говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Forbes назвал российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году

"За ковидный год в России число наиболее финансово благополучных семей сократилось на 39%, или на 657 тысяч – подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании опросных данных Росстата. По итогам первого квартала 2021 года высоким достатком могли похвастаться порядка 1 миллиона семей против 1,7 миллиона семей годом ранее", — говорится в исследовании.

Аналитики пояснили, что под самыми обеспеченными понимаются домохозяйства, которые сообщили, что имеют достаточно средств, чтобы купить все, что считают нужным. Согласно исследованию, в первом квартале 2021 года доля семей, заявивших о высоком достатке, сократилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года с 3,1% до 1,9%.

"Даже с учетом того, что, по всей видимости, далеко не все готовы открыто говорить о своем достатке, можно констатировать, что богатые семьи в России продолжают оставаться незначительной прослойкой. И динамика доходов россиян заставляет усомниться в том, что доля обеспеченных семей будет расти достаточными темпами для формирования устойчивого среднего класса", – прокомментировала президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

СИТУАЦИЯ ПО РЕГИОНАМ

По словам Трубниковой, финансовые условия ухудшились у самых обеспеченных домохозяйств в 37 субъектах России, в 32 регионах, напротив, число ни в чем не нуждающихся семей выросло, а в оставшихся 16 регионах ни в текущем, ни в прошлом году не нашлось статистически значимого числа семей, заявивших о полном финансовом благополучии. Базовый уровень доходности вкладов в рублях в октябре составит 6,32%

"Наибольшее сокращение богатых домохозяйств было зафиксировано в Москве – на 356,4 тысячи, или на 72,6%, Дагестане (-93,9 тысячи семей, или —88%), Белгородской области (-48 тысяч, или —91,4%), Татарстане (-46,9 тысячи, или —81,1%), Ростовской области (-36,6 тысячи семей, или —100%), Кемеровской области (-29,9 тысячи, или —37,1%), Коми (-28 тысяч, или —76,5%), Свердловской области (-27,6 тысячи, или —62,2%)", — добавили в тексте.

Сокращение также отмечено в Чувашии и Башкирии — на 21,6 тысячи семей в обоих регионах, или на 100% (то есть количество респондентов, называющих себя полностью обеспеченными, сократилось до нуля) и 45,1% соответственно. В то же время наилучшую динамику показал Ямало-Ненецкий автономный округ – там число богатых семей увеличилось на 36,2 тысячи, или в 2,8 раза.

"Далее следуют Ивановская область (+32,7 тысячи семей, рост в 3,5 раза), Самарская область (+31 тысяча семей, рост в 2,7 раза), Амурская область (+18,1 тысячи семей, рост в 4,7 раза), Смоленская (+15,6 тысячи семей, или +75,8%), Ярославская (+12,3 тысячи семей, рост в 6,2 раза), Калининградская (+9,1 тысячи семей, или +42,5%), Ханты-Мансийский автономный округ (+9 тысяч семей, рост в 1,5 раза), Владимирская область (+8,9 тысячи семей)", — добавили в тексте.

При этом в первом квартале 2020 года по результатам опроса во Владимирской области отсутствовало статистически значимое число богатых домохозяйств.

"Из миллиона семей, оценивших свое благосостояние на отлично, 80% сконцентрированы в 21 регионе. Каждая восьмая богатая российская семья (13%), или 134,8 тысячи домохозяйств, проживает в Москве. На Ямало-Ненецкий автономный округ приходится 5,5% от всех российских обеспеченных семей, или 56,7 тысячи, на Красноярский край — 5%, или 52,1 тысячи семей", — подытожили эксперты.