МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Власти РФ в 2022 году выделят почти 100 миллиардов рублей на реализацию новых президентских мер поддержки семей с детьми, сообщил в интервью РИА Новости глава Минтруда РФ Антон Котяков. Социальные пенсии в 2022 году проиндексируют на 7,7%

"Более 100 миллиардов – это новые меры поддержки, которые введены по поручению президента в 2021 году", — сказал он.

Из этих средств 4,7 миллиарда рублей будут направлены на повышенные больничные семьям с детьми до 8 лет, средства заложены в бюджет Фонда социального страхования, уточнил министр. Еще 21,5 миллиарда предусмотрен в бюджете Пенсионного фонда на пособия для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности. Еще 76,4 миллиарда рублей направят на выплаты родителям-одиночкам с детьми от 8 до 17 лет.

В бюджетах Пенсионного фонда и Фонда социального страхования на поддержку материнства и детства в 2022 году предусмотрено более 900 миллиардов рублей, добавил Котяков. Всего на социальную поддержку в 2022 году в бюджетах ПФР и ФСС заложено почти 11 триллионов рублей, подчеркнул министр.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости ria.ru в 11.30 мск.