МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что уровень безработицы в России еще формирует потенциал для трудоустройства. Власти направят еще 100 миллиардов рублей на поддержку семей с детьми

Министр привел данные Росстата за июль, отметив, что число занятых достигло 72 миллионов человек, и уровень безработицы — 4,5%. До пандемии уровень безработицы составлял 4,6-4,7%, а число занятых – 71,9 миллиона. При этом глава Минтруда РФ отметил, что в ряде регионов допандемические показатели еще не достигнуты и программы по содействию занятости будут продолжены.

"Имеющийся у нас уровень безработицы ещё формирует потенциал для трудоустройства", — отметил министр.

Он подчеркнул, что продолжается реализация программы по переобучению граждан. Кроме того, продолжается программа по субсидированию найма и в ближайшее время ее охват будет расширен. По словам главы ведомства, для каждого субъекта РФ приняты свои региональные программы восстановления рынка труда, и их реализация также продолжится.

Кроме того, министр подчеркнул необходимость поддержки "первой работы" в рамках содействия молодежной занятости. Помимо правильного профилирования соискателей нужно говорить и о мерах поддержки работодателей: если работодатель вовлечен в образовательный процесс в колледже или университете, организуя практику или делегируя специалистов, то он понимает, что выпускник завтра придет на предприятие и начнет полноценно работать, подчеркнул Котяков. Однако на такой формат работы настроены не все учебные заведения, обратил внимание собеседник агентства.