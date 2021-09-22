Матвиенко назвала приоритетное направление в работе Совфеда этой осенью
Спикер Совфеда Матвиенко: работа над бюджетом станет приоритетной для СФ в осеннюю сессию
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Одним из приоритетных направлений работы Совета Федерации в осеннюю сессию станет разработка проекта бюджета на ближайшие три года, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Напомню, что наши предложения по формированию концепции бюджета были направлены в правительство. Насколько полно они учтены, мы оценим на наших традиционных парламентских слушаниях 5 октября", — сказала Матвиенко.
В рамках подготовки к слушаниям в среду на заседании состоится "правительственный час" с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, по итогам которого Совфед рассчитывает узнать позицию правительства РФ относительтно прогнозов социально-экономического развития страны, в том числе в разрезе регионов. Необходимо, чтобы в бюджете были отражены все те посылы и инициативы, на которые обращают внимание субъекты Федерации.
Кроме того, сенаторы будут следить за уровнем финансовой самостоятельности регионов, самодостаточности и наполняемости их бюджетов, заявила Матвиенко.