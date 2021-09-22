МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Одним из приоритетных направлений работы Совета Федерации в осеннюю сессию станет разработка проекта бюджета на ближайшие три года, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Счетная палата назвала самые затратные статьи бюджета России за шесть лет

"Напомню, что наши предложения по формированию концепции бюджета были направлены в правительство. Насколько полно они учтены, мы оценим на наших традиционных парламентских слушаниях 5 октября", — сказала Матвиенко.

В рамках подготовки к слушаниям в среду на заседании состоится "правительственный час" с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, по итогам которого Совфед рассчитывает узнать позицию правительства РФ относительтно прогнозов социально-экономического развития страны, в том числе в разрезе регионов. Необходимо, чтобы в бюджете были отражены все те посылы и инициативы, на которые обращают внимание субъекты Федерации.

Кроме того, сенаторы будут следить за уровнем финансовой самостоятельности регионов, самодостаточности и наполняемости их бюджетов, заявила Матвиенко.