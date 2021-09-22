МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Кабмин направит 2,9 миллиарда рублей на специальные единовременные выплаты медработникам, которые помогают больным с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства РФ. Социальные пенсии в 2022 году проиндексируют на 7,7%

Распоряжение об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Средства будут выделены из резервного фонда РФ.

Решение было принято в рамках указа президента РФ Владимира Путина.

В текущем году на страховые выплаты медработникам уже было направлено около 12,5 миллиарда рублей. Новый транш позволит в полном объеме обеспечить финансирование этой меры поддержки, добавляется в сообщении.