КИЕВ, 22 сен — ПРАЙМ. Издание "Страна.UA" со ссылкой на неназванный источник сообщает о покушении на советника президента Украины Сергея Шефира. Информацию подтвердило МВД Украины.

По данным издания, сам советник не пострадал, но его шофер получил три огнестрельные ранения и находится в реанимации.

"Стреляли в Шефира. Водитель получил три пули. Сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Шефир жив, не ранен", — цитирует своего собеседника издание.