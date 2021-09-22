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https://1prime.ru/state_regulation/20210922/834759524.html
СМИ сообщают о покушении на советника президента Украины Шефира
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Издание "Страна.UA" со ссылкой на неназванный источник сообщает о покушении на советника президента Украины Сергея Шефира. Информацию подтвердило МВД Украины. По данным издания,... ПРАЙМ, 22.09.2021
украина, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КИЕВ, 22 сен — ПРАЙМ. Издание "Страна.UA" со ссылкой на неназванный источник сообщает о покушении на советника президента Украины Сергея Шефира. Информацию подтвердило МВД Украины.
По данным издания, сам советник не пострадал, но его шофер получил три огнестрельные ранения и находится в реанимации.
"Стреляли в Шефира. Водитель получил три пули. Сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Шефир жив, не ранен", — цитирует своего собеседника издание.