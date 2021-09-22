БЕРЛИН, 22 сен — ПРАЙМ. Немецкий исследовательский институт Ifo прогнозирует экономический рост Германии на текущий год на уровне 2,5% вместо ожидавшихся ранее 3,3%, прогноз на 2022 год скорректирован в сторону повышения, сообщает в среду пресс-служба Ifo. В Германии назвали сроки восстановления экономики

В июне институт прогнозировал рост ВВП ФРГ в 2021 году на 3,3%, а в 2022 году на 4,3%. В новом прогнозе институт понизил ожидающийся рост ВВП в 2021 году на 0,8 процентного пункта, а прогноз для 2022 года, наоборот, увеличен на такой же показатель. После роста на 5,1% в 2022 году в 2023 году экономика Германии вернется к привычному темпу в 1,5% роста ВВП в год.

"Сильное восстановление экономики после пандемии, которое ожидалось летом, откладывается на более позднее время. В настоящее время уровень производства снижается из-за дефицита поставок сырья. В то же время сфера услуг активно восстанавливается после вызванного пандемией кризиса. Деловая активность неравномерна", — приводится пресс-служба Ifo слова главы отдела экономических прогнозов института Тимо Волльмерсхойзера.

Уровень безработицы будет снижаться с 5,7% в текущем году до 4,9% в 2023 году (2,6 и 2,3 миллиона человек, соответственно). Инфляция в текущем году составит 3%, а к 2023 году снизится до 1,6%. Дефицит госбюджета в 2021 году составит 157,3 миллиарда евро, в 2022 году 52,1 миллиарда евро, а в 2023 году бюджетный баланс будет восстановлен, но при условии, что в стране не примут новые экономические и финансовые решения.