МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил госнаградами правоохранителей, обезвредивших стрелявшего в вузе в Перми, текст указа опубликован на сайте Кремля. Мишустин поручил кабмину поддержать семьи погибших и пострадавших в Перми

Младший лейтенант полиции Константин Калинин, обезвредивший стрелявшего, награжден орденом Мужества; старший лейтенант полиции Владимир Макаров, который организовал эвакуацию, получил медаль "За отличие в охране общественного порядка".

Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. По последним данным, в результате стрельбы погибло 6 человек, 42 человека были ранены.