МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. В ходе прошедшего на этой неделе заседания Совета директоров "Сколково" были утверждены новые сервисные проекты, направленные на комплексную оценку нематериальных активов по международным стандартам, созданию мобильного приложения по патентованию и защите промышленного дизайна, а также расширению спектра консалтинговых услуг, оказываемых Центром Интеллектуальной собственности (ЦИС) (Группа ВЭБ.РФ), сообщили в госкорпорации. В "Сколково" рассказали, в чем нуждается российский биотех

По словам председателя ВЭБ.РФ, председателя Совета директоров Фонда "Сколково" Игоря Шувалова, в современной открытой экономике привлечение инвестиций в технологическое развитие и продвижение конкурентоспособных услуг и товаров за рубежом требует эффективной правовой защиты интеллектуальной собственности. "Центр интеллектуальной собственности "Сколково" сегодня динамично развивается, оказывает первоклассные юридические услуги и запускает новые сервисы для клиентов. Его компетенции должны работать в интересах всех организаций развития Группы ВЭБ.РФ", — сказал он.

ЦИС "Сколково", в чью задачу входит правильное оформление патентов на разработки резидентов, в среднем оформляет три таких патента в день.

"Через ЦИС оформлено более 1 000 заявок на интеллектуальную собственность в 2020 году. В среднем каждый день оформляются патенты на три новых изобретения. Несмотря на то, что общий объем заявок на патентование в России снижается, в "Сколково" количество поданных заявок увеличивается. Сохраняется интерес на международное патентование — традиционно более 15% от всех российских международных патентов PCT ежегодно подаётся в "Сколково", — рассказал управляющий партнер ЦИС Антон Пушков.

Среди клиентов ЦИС свыше 500 стартапов, а также крупные отечественные и международные корпорации, такие как Сбер, "Газпром", Samsung.