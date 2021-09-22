МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ / Dow Jones. Руководители Федеральной резервной системы США в среду будут договариваться о том, как и когда начинать сворачивание крупномасштабной программы покупки облигаций, запущенной для стимулирования американской экономики после начала пандемии Covid-19. Любой вердикт ФРС должен спровоцировать отскок рынков акций

В июле центральный банк впервые просигнализировал о росте уверенности в том, что экономика США приближается к поставленным им целям.

С тех пор высшие руководители ФРС, включая ее председателя Джерома Пауэлла, отмечали, что замедление покупок облигаций может начаться уже в этом году.

ФРС опубликует заявление по итогам заседания Комитета по операциям на открытом рынке в 18.00 по Гринвичу. Одновременно будут представлены новые прогнозы руководителей в отношении перспектив экономики и процентной ставки.

В 18.30 состоится пресс-конференция Пауэлла, на которой он может рассказать о прогрессе, достигнутом в планах по сворачиванию стимулирования.

Для инвесторов важно, насколько сильно ФРС просигнализирует о том, что планирует начать замедление покупок облигаций на очередном заседании, которое состоится 2-3 ноября.

Пауэлл обещал заранее предупредить о таких планах, и это предупреждение может содержаться в заявлении по итогам сегодняшнего заседания.

В марте 2020 года, когда пандемия коронавируса достигла США, ФРС понизила краткосрочную процентную ставку почти до нуля. Тогда же для дополнительного стимулирования экономики центральный банк начал покупать казначейские и ипотечные облигации, расходуя на это по 120 млрд долларов в месяц.

В декабре руководство ФРС заявило о намерении продолжать покупки облигаций прежними темпами до тех пор, пока в экономике не будет достигнут "существенный дальнейший прогресс" на пути восстановления занятости (с начала пандемии было потеряно около 10 млн рабочих мест) и возвращения инфляции к целевому уровню 2%.

В этом году инфляция резко ускорилась. В июле, согласно предпочитаемому индикатору ФРС, она составляла 4,2%, что в основном связано с перебоями в работе цепочек поставок, временным дефицитом и возобновлением путешествий после отмены коронавирусных ограничений.

Пауэлл говорил, что был среди большинства руководителей, которые на июльском заседании сочли, что критерий "прогресса" по инфляции был выполнен и для сворачивания покупок облигаций остается только восстановить рабочие места.

За январь-август в экономике было создано около 4,7 млн рабочих мест, что чуть меньше половины того, что было потеряно. До ноябрьского заседания будет опубликован еще один ежемесячный отчет по занятости.

Инвесторы также будут ждать сигналов о темпах и структуре потенциального сворачивания покупок облигаций.

Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс недавно отметил, что предпочел бы пропорционально сократить покупки обоих видов облигаций (на покупки казначейских облигаций сейчас тратится 80 млрд долларов в месяц, а на покупки ипотечных – 40 млрд долларов).

Это позволяет предположить, что предложение по более быстрому сворачиванию покупок облигаций с ипотечным покрытием, выдвинутое некоторыми из руководителей, не рассматривается.

Президенты других региональных банков тоже выражали свои мнения относительно темпов и структуры замедления покупок.

Большинство предпочитают завершить покупки к середине следующего года, если экономика будет восстанавливаться в соответствии с их ожиданиями.

Одним из рассматриваемых вариантов является сворачивание покупок казначейских облигаций на 10 млрд долларов в месяц, а ипотечных – на 5 млрд долларов в месяц.

Пауэллу также могут быть заданы вопросы об обстоятельствах, которые могут заставить ФРС пересмотреть свои планы, в том числе о разногласиях в Конгрессе относительно потолка госдолга.

Еще один важный вопрос этой недели заключается в том, спрогнозирует ли большинство из 18-ти руководителей, составляющих индивидуальные прогнозы, повышение ключевой процентной ставки в следующем году. В июне такое повышение допустили семеро руководителей.

В августе Пауэлл рекомендовал не рассматривать решение ФРС о сроках перехода к сворачиванию покупок активов как ориентир, указывающий на намерения руководства центрального банка в отношении процентных ставок. Убедительность этих слов может оказаться под сомнением в среду, если индивидуальные прогнозы покажут, что руководители ФРС ожидают более раннего перехода к повышению процентных ставок.

Июньские прогнозы удивили инвесторов тем, что в большинстве из них руководители ФРС допустили повышение ставок в 2023 году как минимум на половину процентного пункта, тогда как мартовские прогнозы никаких повышений процентных ставок до конца 2023 года не предполагали.

Руководители ФРС на этой неделе также впервые поделятся своими представлениями о движении ставок в 2024 году, который теперь входит в горизонт прогнозирования. Это прольет свет на то, насколько быстро они считают уместным их повышать.

Инвесторы будут внимательно следить и за изменением ожиданий руководителей центрального банка в отношении роста экономики и уровня инфляции.

В то время как спровоцированная дельта-штаммом коронавируса волна Covid-19 замедлила рост американской экономики, новые вспышки пандемии могут усугубить проблемы в цепочках поставок и дефицит, способствовавшие нагнетанию инфляционного давления.

Даже если руководители ФРС по-прежнему уверены в том, что это давление ослабнет само по себе, многие из них могут прийти к выводу об усилении риска того, что инфляция будет выше их ожиданий.

Прогнозы инфляции на текущий год, вероятно будут повышены, а прогнозы роста ВВП понижены.

В то же время прогноз инфляции в конце 2023 году в сочетании с прогнозами в отношении ставок на тот же год может вооружить инвесторов важной информацией о том, как в ФРС представляют себе эволюцию американской экономики после выхода из наиболее тяжелых стадий пандемии Covid-19.

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ