МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Снижение американского рынка акций на фоне вероятного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США потянет за собой все мировые рисковые активы, российский рынок акций при этом не будет исключением, причем его падение может быть более существенным на фоне оттока иностранного капитала, рассказал РИА Новости главный аналитик компании "Универ Капитал" Дмитрий Александров. Названа ключевая тема заседания ФРС США

"Индекс S&P500 вырос более чем в 4,5 раза за последние более чем 10 лет, а любое сильное снижение рынка очень быстро выкупалось, благодаря мерам поддержки со стороны ФРС США. Как только стимулы будут сокращены, резко возрастёт риск остановки, а затем и разворота роста, причём не только американского, но и российского рынка, причём падение последнего может быть более значительным из-за оттока капитала иностранных институциональных инвесторов", — полагает Александров.

Эксперт отмечает, что с 2012 года рынок ни разу не снижался более чем квартал подряд, то есть выросло целое поколение людей, не видевших медвежьего рынка и не умеющих работать на нём.

Он добавляет, что для России последнее замечание ещё более актуально из-за того, что на рынок в последние годы пришло более 10 миллионов новых частных инвесторов, многие из которых имеют самое общее представление об экономике и торговле активами. Российский рынок акций растет перед заседанием ФРС

"Они пришли сюда в поисках альтернативы низким ставкам по банковским депозитам. Многие из них привыкли к гарантированной доходности и ещё не знают на практике, как быстро может уменьшаться стоимость инвестиционного портфеля", — замечает эксперт. Он подчеркивает, что последнее падение рынка, случившееся в начале пандемии коронавируса, с конца февраля по конец марта 2020 года, отправило индекс Мосбиржи на уровни конца 2017 года, то есть двухлетний рост был полностью нивелирован в течение месяца.

"Те, кто купил акции год назад, сейчас в плюсе, поскольку рыночный кризис ликвидности оказался краткосрочным, но случилось это только благодаря вливаниям ликвидности со стороны основных центробанков, прежде всего ЕЦБ и ФРС. Что, если в следующий раз они будут не столь агрессивно спасать инвесторов или их усилий окажется недостаточно?", — говорит Александров.

Однако эксперт заключает, что снижение рынка – это не только большая "нервотрёпка" и потери, это ещё и возможность для инвестиций, как краткосрочных, так и долговременных. Он добавляет, что важно лишь быть подготовленным к снижению и воспользоваться им для покупок качественных подешевевших активов, сделав это без лишней спешки и чрезмерных надежд на быстрый разворот тренда вверх на очередных стимулах глобальных регуляторов.

ФРС США вечером в среду опубликует решение о величине базовой ставке и дальнейших объемах выкупа финансовых активов с рынка, а также представит макроэкономические прогнозы. Инвесторы также ждут сигналов от главы регулятора Джерома Пауэлла о перспективах монетарной политики.