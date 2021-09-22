МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ, Михаил Макаров. Внимание мировой общественности приковано к дебатам, которые развернулись в США между демократами и республиканцами. Представители правящих американских партий схлестнулись по вопросу увеличение финансирования американского долга, который достиг рекордных размеров почти в 29 триллионов долларов и составил 101% ВВП. Минфин США пугает мир дефолтом по обязательствам, но аналитики уверены – до худшего не дойдет. В противном случае вероятен и обвал рынков, и новый кризис. В США намерены снять лимит на госдолг до конца 2022 года

Поводом для бурных политических баталий стал закон, подписанный бывшим президентом Дональдом Трампом в 2019 году, который разрешал американскому государству привлекать деньги в неограниченных объемах, но только до 31 июля 2021 года. После этой даты объявлялось табу на любые займы.

Однако принятые Трампом ограничения не помогли. Правительству США потребовались новые деньги, чтобы профинансировать возросшие расходы. Власти оправдываются — деньги пошли на борьбу с пандемией. Так это или нет, пусть гадают финансовые аналитики, но факты говорят о том, что в 2020 году американская исполнительная власть бухнула в свою экономику почти девять триллионов долларов.

Теперь нужны деньги, чтобы заткнуть дыру в бюджете. А где их взять? Ответ, казалось бы, лежит на поверхности – напечатать. Но проблема заключается в том, что в Америке доллары эмитирует Федеральная резервная система. А правительство может только обратиться к ней и попросить взаймы. Но и в этом случае ФРС их просто так не даст. Только под залог федеральных облигаций. Но разрешение на их выпуск дает Конгресс США. Вот там и начались дискуссии между республиканцами и демократами.

У КОГО КОЗЫРИ

Каждая политическая сила пытается выжать максимум дивидендов из сложившейся ситуации. Пока козырей больше на руках у республиканцев. Им и принадлежит инициатива в развернувшихся баталиях. Главным образом, они пытаются представить дело так, что разросшийся дефицит бюджета — это вина исключительно Демократической партии. Можно говорить о своеобразной стратегии республиканцев. Они стремятся использовать лимит госдолга в качестве рычага влияния на своих оппонентов. Дефицит бюджета США в августе упал к июлю в 1,8 раза

Так, в последние дни августа представители Республиканской партии опубликовали открытое письмо. Под документом поставили подписи более 100 членов Палаты представителей. "Поскольку демократы несут ответственность за расходы, они должны взять на себя ответственность за повышение потолка госдолга", — говорится в обращении. Республиканцы Палаты представителей категорически заявляют – голосовать за повышение потолка госдолга не станут, независимо от того, будет ли это увеличение осуществлено с помощью отдельного законопроекта, резолюции или любого другого средства. Но при этом они предупреждают: правительство "ни при каких обстоятельствах не должно объявлять дефолт по нашим долгам".

Надо сказать, демократы тоже не отмалчиваются. Они довольно резко огрызаются и не выглядят потерпевшей стороной. Бывший глава ФРС, а ныне министр финансов США Джанет Йеллен опубликовала в WSJ статью, в которой напомнила американским избирателям, что Конгресс повышал или приостанавливал потолок госдолга страны примерно 80 раз с 1960 года. Теперь он должен сделать это снова. "Если нет, то где–то в октябре – невозможно точно предсказать, когда именно — остаток наличности Министерства финансов упадет до недостаточного уровня, и федеральное правительство не сможет оплачивать свои счета," — пишет госпожа министр. Дефицит бюджета США превысит $3 триллиона в 2021 году

При этом Йеллен пытается представить республиканцев как главных виновников предстоящей экономической катастрофы, в случае если лимит долга не будет повышен. 50 миллионов стариков не получат чеки социального страхования, войска останутся без финансирования, а многодетные семьи не смогут получить государственную помощь, перечисляет она бедствия, которые неминуемо обрушатся на головы американцев из-за дефолта. И все это произойдёт исключительно по вине представителей Республиканской партии, не желающих поддерживать законопроект о приостановке действия лимита госдолга до конца 2022 года.

ИЩИ, КОМУ ВЫГОДНО

Эксперты, опрошенные "Прайм", напоминают, что для США сложившаяся ситуация с исчерпанием лимита госдолга до конца 2022 года не является абсолютно новым явлением. Каждый раз одна из так называемых оппозиционных партий пытается выторговать для себя определенные преференции в процессе голосования. "На сей раз этой партией будут республиканцы, и они, безусловно, захотят снизить объем инвестиций, предложенных демократами, на финансирование инфраструктурных, климатических и социальных проектов. С их точки зрения такого рода вливания отрицательно скажутся на состоянии американской экономики", – прокомментировала ситуацию доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. В США вырос дефицит федерального бюджета

Что касается самого лимита по госдолгу, то, мнению эксперта, конечно же, он будет пересмотрен в сторону увеличения, так как других вариантов для США пока не существует. Страна продолжит жить в долг, пока такая ситуация будет устраивать большую часть стран глобального мира. Ведь обвал рынков и масштабный кризис невыгодны мировой экономике, только-только начавшей оправляться от последствий коронакризиса.

Происходящие события в США подтверждают слова эксперта. Грызня между республиканцами и демократами не помешала Конгрессу США проголосовать за принятие законопроекта о приостановке действия лимита госдолга до конца 2022 года. То есть Верхняя палата разрешила правительству США печатать федеральные облигации под залог финансирования дефицита бюджета. Сообщается, что законопроект победил с минимальным перевесом — «за» 220, против – 211. Большинство поддержавших ожидаемо составили представители правящей Демократической партии США. Теперь слово за Нижней палатой Конгресса.