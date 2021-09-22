МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в августе снизилось на 2% по сравнению с пересмотренным показателем июля — до 5,88 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR). В последний момент: у США появился шанс избежать дефолта

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали, снижения показателя до 5,89 миллиона. При этом показатель за июль был пересмотрен до 6 миллионов с 5,99 миллиона сделок.

В том числе продажи домов для одной семьи (single-family home) в США в августе составили 5,19 миллиона, снизившись в месячном выражении на 1,9%, а в годовом — на 2,8%. Средняя стоимость таких домов по стране выросла в годовом выражении на 15,6% — до 363,8 тысячи долларов.

Число продаж кондоминиумов и квартир в августе составило 690 тысяч (в месячном выражении снижение на 2,8%, в годовом — рост на 9,5%). Средняя цена такой недвижимости выросла на 10,8% в годовом выражении — до 302,8 тысячи долларов.

В релизе отмечается, что средняя цена всех типов жилья в августе выросла в годовом выражении на 14,9%.

По данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на рынке составила менее 1%, не изменившись с июля, а также с августа прошлого года.