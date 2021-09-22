Инвестиции в РЖД увеличатся, однако вливаний из бюджета не предвидится, они даже сократятся на 36 миллиардов рублей относительно ранее запланированного уровня — до 194 миллиардов, пишет Коммерсант, со ссылкой на свои источники. РЖД вводят новый график движения поездов: больше и быстрее

ОАО РЖД готовится скорректировать инвестпрограмму до 2025 года. Всего объемы инвестиций могут быть увеличены на 800 млрд руб., до 4,3 трлн руб.

Перераспределение средств коснется прежде всего проектов Южного кластера. От почти 350 миллиардов рублей инвестиций на него оставят 1,7 миллиардов. В основном экономия будет достигнута за счет сокращения расходов на строительство обхода черноморского побережья. Запланированных в 2022-2025 годах 138 миллиардов рублей на строительство железнодорожной линии Кривнковская — Сочи выделено не будет.

Заметно урезаны и вложения в высокоскоростную магистраль (ВСМ) Москва-Петербург — на 132 миллиардов из 225 миллиардов рублей. Глава Минфина Антон Силуанов заявил 21 сентября, что проект может быть реализован на заемные средства.

Зато в повестку дня вернулся Северный широтный ход (СШХ). Дорога должна соединить Северную и Свердловскую железные дороги на Ямале, ее длина составит 700 км. На проект предусмотрено 150,5 миллиардов рублей. Основной объем инвестиций на СШХ все равно предусматривается из средства самой монополии (83,2 миллиардов рублей); из ФНБ и от ЯНАО поступит 32 и 35 миллиарда рублей соответственно. Начало строительства намечено на апрель.

Но больше всего денег предлагается добавить на проекты обновления железнодорожной инфраструктуры: до 2025 года предусмотрен дополнительно 1 трлн руб.

Вложения в 2022 году запланированы на уровне 1,06 триллионов рублей, в 2023 и 2024 году — 1,18 и 1,16 триллионов рублей соответственно, в 2025 году — 882 миллиардов рублей. Прежняя версия инвестпрограммы, утвержденная в конце 2020 года, предполагала 700-800 миллиардов рублей инвестиций в год в 2021-2023 годах.