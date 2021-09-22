МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров призвал срочно разработать пакет мер для борьбы с контрафактом в сфере детских товаров, об этом министр заявил в ходе заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

В частности, в ходе заседания обсуждался вопрос незаконного оборота в сфере детских товаров, в том числе с использованием анимационных образов.

"Это, безусловно, особая категория. И, к сожалению, количество нарушений в данном сегменте сильно превосходит все остальные товары народного потребления", — сказал Мантуров, слова которого приводятся в сообщении министерства.

"Приведу нелицеприятные цифры. Ассоциация предприятий индустрии детских товаров оценивает долю контрафакта в 40%. Это очень тревожный звонок, особенно учитывая, насколько востребованными стали онлайн-покупки. Поэтому нам необходимо срочно разработать пакет мер, чтобы оперативно пресекать злоупотребления в этой сфере", — добавил глава Минпромторга.

Ведомство указывает, что особенно остро в настоящее время стоит вопрос роста угрозы незаконного использования товарных знаков и анимационных образов, поскольку объем рынка анимационных брендов активно расширяется в последние годы. "На заседании было предложено совместно с Российским центром оборота прав на результаты творческой деятельности создать электронный реестр соглашений", — отмечается в сообщении.

"Он позволит отслеживать незаконное использование анимационных образов благодаря соглашению между производителями и импортёрами детских товаров с одной стороны и правообладателями реализации. Создание и ведение реестра позволит объединить в одной базе полную и достоверную информацию о правоотношениях лицензиаров и лицензиатов, в том числе в части выпуска товаров для детей", — поясняет министерство.

Кроме того, на заседании госкомиссии обсуждались результаты внедрения системы цифровой маркировки лекарственных препаратов. По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки), 99,8% документов в информационной системе мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) обрабатываются до 10 минут, а среднее время обработки документов в системе — 8 секунд.

"На сегодняшний день в системе зарегистрировано уже почти 90 тысяч участников, и промаркировано более 7 миллиардов упаковок. Особенно востребованными оказались данные обо всех этапах движения вакцин от коронавируса. Они позволяют контролировать сроки годности каждой партии, видеть остатки в разрезе регионов и даже каждого медучреждения. Тем самым органы здравоохранения могут управлять поставками для обеспечения вакцинации населения", — сказал Мантуров.