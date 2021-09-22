МИНСК, 22 сен — ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии заявило, что страна полностью обеспечивает себя картофелем и готова экспортировать урожай текущего года.

Ранее аналитики портала EastFruit Украинской плодоовощной ассоциации заявили, что Украина стала крупнейшим экспортером картофеля в Белоруссию за семь месяцев 2021 года, поставив в страну 15,5 тысячи тонн. Они отметили, что это "довольно необычное явление", ведь "Беларусь известна как крупный экспортёр, а не импортер картофеля".

"На сегодняшний день Беларусь полностью обеспечивает свои потребности в продовольствии, в том числе и в качественном картофеле, излишки урожая которого поставляются на экспорт", — говорится в сообщении на сайте белорусского министерства.

При этом там приводятся данные белорусской статистики о том, что за январь-июль 2021 года ввезено в республику 17,5 тысячи тонн картофеля, что составляет 0,3 % от всего производства картофеля в стране. "Традиционно на первое полугодие приходятся наибольшие объемы импорта в связи с ввозом молодого картофеля из других стран: Азербайджана, Египта, Северной Македонии, Пакистана и так далее", — говорится в сообщении.

По данным министерства, доля Украины в этом объеме составляет 30%, это 5,3 тысячи тонн. Между тем, говорится в сообщении, за январь-июль 2021 года на Украину экспортировано из Белоруссии 6,8 тысячи тонн картофеля. В целом на экспорт в январе-июле поставлено белорусского картофеля в объеме 99,3 тысяч тонн на 25,8 миллиона долларов, что на 15,2 % больше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом показатель в 3,6 раза превышает стоимостной объем импорта.

В министерстве заявили, что с начала массовой уборки картофеля урожая 2021 года (в августе-сентябре) в Белоруссию ввезено 568 тонн картофеля, основное направление использования – промышленная переработка. Ежегодно в Белоруссии в хозяйствах всех категорий производится порядка 6 миллионов тонн картофеля, из них более 80 % (около 5 миллионов тонн) в хозяйствах населения. В министерстве обратили внимание, что в последние годы производство картофеля в сельскохозяйственных и фермерских организациях стабилизировано в пределах миллиона тонн. Так, в 2020 году произведено 914 тысяч тонн картофеля, в 2021 года урожай картофеля в организациях ожидается на уровне 2020 года.

По данным министерства, основными направлениями использования урожая 2021 года станут семена (185 тысяч тонн), промышленная переработка (200 тысяч тонн), торговля, общепит (их потребность — 100 тысяч тонн, или 11 % от производства в общественном секторе республики), прочая реализация, включая экспорт (более 400 тысяч тонн).