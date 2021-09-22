МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Цены производителей промтоваров в России в августе замедлили рост до 1,5% с 2,6% в июле, в годовом выражении повышение составило 28,6%, сообщает Росстат.

"В августе 2021 года по сравнению с июлем 2021 года индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 101,5%, по сравнению с декабрем 2020 года – 124,8%", — сказано в релизе.

В сфере добычи полезных ископаемых цены в августе в месячном выражении выросли на 3,5%, в обрабатывающих производствах – на 0,6%. В обеспечении электроэнергией, газом и паром цены увеличились на 3%, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов — на 0,3%.

В августе по сравнению с июлем в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок цены на коксующийся уголь выросли на 25,7%, никелевые концентраты — на 22,8%, природный графит — на 18,7%, янтарь — на 18,5%, природные алмазы (кроме технических) — на 17,1%, обогащенные уголь и антрацит — на 16,9%, нестабильный газовый конденсат — на 16,8%, уголь, за исключением антрацита, коксующегося и бурого угля — на 12,4%.

В обрабатывающих производствах увеличились цены на прочую неметаллическую минеральную продукцию, в том числе на рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы — на 10,5%, стекловолокно — на 9,5%, стеновые силикатные блоки — на 8,5%.

Выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов, в том числе на сжиженные пропан и бутан — на 32,2%, газообразные углеводороды, кроме природного газа — на 26,4%, бытовое печное топливо — на 19,2%, нефтяные строительные битумы — на 8,6%, нефтяные парафины — на 7,4%, нефтяной кокс — на 6,2%.

В металлургическом производстве отмечено снижение цен на стальные электросварные трубы — на 14,7%, пустотелые трубы и профили из чугуна — на 14,4%, листовой холоднокатаный прокат из прочих нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 миллиметров — на 14,3%, прочие стальные сварные трубы круглого сечения, наружным диаметром не более 406,4 миллиметров — на 14%, рафинированную необработанную медь и стальные сварные трубы некруглого сечения, наружным диаметром не более 406,4 миллиметров — на 13,3%, цинковые прутки, профили и проволоку, а также цинковые плиты, листы, полосы или ленты и фольгу — на 12,9%, прочую легированную сталь в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из прочей легированной стали — на 10,6%.