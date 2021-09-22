МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. Рубль умеренно растет после решения ФРС США сохранить ставку

Регулятор уже в двенадцатый раз сохранил базовую ставку после того, как дважды внепланово снизил ее в марте 2020 года до отметки в 0-0,25% годовых. Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года. ФРС приняла решение о снижении ставки в ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса.

ФРС США планирует продолжать выкуп активов с рынка по 120 миллиардов долларов в месяц до обеспечения существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции, говорится в сообщении регулятора по итогам сентябрьского заседания.

"Федеральная резервная система продолжит увеличивать на своем балансе объемы гособлигаций на сумму не менее чем 80 миллиардов долларов в месяц и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, по крайней мере на 40 миллиардов долларов в месяц, пока не будет зафиксирован существенный дальнейший прогресс в достижении целей по максимальной занятости и ценовой стабильности", — говорится в релизе.

Регулятор отмечает при этом, что экономика достигла прогресса в достижении поставленных целей, и если прогресс продолжится в целом в рамках ожиданий, то, как рассудил комитет, вскоре возможно замедление темпов выкупа.

Регулятор указывает, что целевой показатель по инфляции составляет 2%. В последний момент: у США появился шанс избежать дефолта

Федеральная резервная система (ФРС) США ухудшила прогнозы по ВВП и безработице и повысила прогноз по инфляции в стране на 2021 год, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Прогноз по росту ВВП США на 2021 год ухудшен до 5,9% с июньских 7%, по безработице — до 4,8% с июньских 4,5%, по инфляции — повышен до 4,2% с 3,4%.

При этом на 2022 год прогноз по росту ВВП улучшен до 3,8% с 3,3%, ожидавшихся в июне, по безработице — сохранен на уровне до 3,8%. Прогноз по инфляции повышен до 2,2% с 2,1%.

Прогноз по базовой инфляции (за вычетом сезонных колебаний) на 2021 год повышен до 3,7% с 3%, а на 2022 год – до 2,3% с 2,1%.

Все 18 членов комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания, как и в июне, прогнозируют базовую процентную ставку в 2021 году на уровне 0-0,25%, но уже в 2022 году возможно ее повышение, следует из экономического прогноза регулятора.

В 2022 году 9 членов комитета ожидают, что ставка по-прежнему составит 0-0,25%, в то время как также 9 человек ждут повышения: шестеро высказались за ее повышение до 0,25-0,5% и трое — до 0,5-0,75%.

В 2023 году лишь один человек ожидает сохранения ставки на уровне 0-0,25%. Остальные 17 высказались за ее повышение по сравнению с текущим годом: четверо — до 0,25-0,5%, трое — до 0,5-0,75%, один — до 0,75-1%. При этом шесть человек ждет ставку на уровне в 1-1,25%, три — на уровне 1,5-1,75%.

Мнения по поводу ставки в 2024 году разделились: шесть человек ожидают ставку на отметке в 2-2,25%, а прогнозы остальных варьируются в 1-3 голоса от 0,5-0,75% до 2,5-2,75%.

В среднем ставка в 2021 году будет составлять 0,1%, отмечает регулятор, в 2022 году показатель уже ожидается на уровне в 0,3%, а не 0,1%, как ожидалось в июне. В 2023 году ставка ожидается на отметке в 1% вместо 0,6%, а в 2024 году — составит 1,8%. В долгосрочной перспективе ФРС прогнозирует ставку на уровне по-прежнему в 2,5% годовых.