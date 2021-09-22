МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Аргентина выплатила МВФ почти 1,9 миллиарда долларов в качестве платежа в рамках кредита, взятого у фонда предыдущим правительством Маурисио Макри, сообщил РИА Новости источник в министерстве экономики страны.

"Был сделан платеж, который в долларах равен 1,884 миллиарда долларов", — сказал собеседник агентства.

В конце июня 2018 года МВФ одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов по схеме stand-by. Затем, в конце октября, МВФ согласовал увеличение общего размера программы финансирования страны до 56,3 миллиарда долларов. Однако стране было переведено 44 миллиарда.

В августе прошлого года Аргентина после достижения договоренностей с частными кредиторами по реструктуризации долга начала переговоры с МВФ об урегулировании задолженности.