МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Палата представителей США внесла дополнение в проект оборонного бюджета на 2022 год, законодатели хотят запретить американцам сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке, свидетельствует документ, опубликованный на сайте конгресса США.

Поправка, предложенная демократом от Калифорнии Брэдом Шерманом, была одобрена накануне. Она предписывает "вводить санкции для запрета покупки и продажи американцами вновь выпущенного суверенного долга России на первичном и вторичном рынках", говорится на сайте конгресса. Поправка также обязует национальную разведку проводить анализ зарубежного вмешательства по итогам каждых промежуточных и президентских выборов в США и предписывает президенту после ознакомления с данными разведки принимать решение о продлении или снятии санкций.

Как поясняет в связи с принятием поправки агентство Блумберг, меры в отношении размещаемого на вторичном рынке суверенного долга являются свидетельством "эскалации санкционного режима". В соответствии с текстом поправки запрет будет нацелен на выпущенные ЦБ РФ, Фондом национального благосостояния и казначейством облигации в любой валюте со сроком погашения более 14 дней. Ранее США ввели санкции, в соответствии с которыми финансовым учреждениям США с 14 июля было запрещено покупать российские гособлигации при первичном размещении, но это не касалось вторичного размещения.

Проект оборонного бюджета, как ожидается, будет принят Палатой на этой неделе, после чего перейдет в сенат. Ясности о перспективах бюджета в сенате в его нынешнем виде пока нет.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее заявлял, что российский госдолг является одним из самых надежных и низкорискованных в мире, спрос на него останется высоким несмотря на санкции США, которые несут упущенную выгоду американским финансовым институтам.