МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович обменялись мнениями по вопросам евразийской интеграции в нефтегазовой сфере, сообщается на сайте кабмина.

"Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак обсудил с председателем Коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем подготовку международных договоров по созданию единых энергетических рынков в Евразийском экономическом союзе. Также стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам евразийской интеграции в нефтегазовой сфере", — говорится в сообщении.

В декабре прошлого года лидеры Евразийского экономического союза (ЕАЭС) утвердили план мероприятий по гармонизации законодательства стран союза в нефтяной сфере, а также приняли решение о переходе ко второму этапу формирования общего рынка газа — это создание инфраструктурной, технологической и правовой основы рынка.

Представитель ЕЭК Ия Малкина в начале сентября заявила, что международный договор о формировании общего рынка газа лидеры стран ЕАЭС могут подписать уже в 2022 году.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.