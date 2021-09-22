МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Государственное регулирование цен на социально значимые товары продлено в Белоруссии до 31 декабря 2021 года включительно, сообщила в среду пресс-служба министерства антимонопольного регулирования и торговли страны (МАРТ).

"Постановлением МАРТ продлено государственное регулирование цен на социально значимые товары по 31 декабря 2021 года включительно. Ценовое регулирование в соответствии с постановлением продлевается на 20 групп социально значимых товаров", — говорится в сообщении в Тelegram-канале ведомства. Поясняется, что постановление вступает в силу с 24 сентября.

В пресс-службе отметили, что ранее МАРТ уже было продлено ценовое регулирование по 31 декабря 2021 года включительно еще на 10 групп социально значимых товаров в соответствии с другим постановлением.

Таким образом, подчеркнули в министерстве, по 31 декабря ценовое регулирование на социально значимые товары будет осуществляться в соответствии с двумя постановлениями.

В общем перечне – рыба и консервы, мясо, в том числе кур, вареные колбасные изделия и мясные консервы, молоко, сыр, масло сливочное и растительное, яйцо куриное, мука, хлеб, соль, сахар, кофе, чай, макароны, ряд круп, картофель и некоторые овощи, яблоки, детское питание.

Правительство Белоруссии в феврале решило, что с 1 марта изменение цен на социально значимые товары первой необходимости не может превышать 0,2% в месяц. В этот перечень вошли 62 позиции товаров и полсотни лекарств.

Также постановлением МАРТ ранее с 1 января было введено ценовое регулирование на 18 групп социально значимых товаров. В июне власти Белоруссии на фоне роста потребительских цен приняли решение о расширении госрегулирования цен на социально значимые товары.

МАРТ принято постановление, которое установило регулирование цен на ряд продуктов питания, а также изменило подходы к регулированию цен в части установления максимального размера надбавки импортера, оптовой надбавки, торговой надбавки, с учетом оптовой надбавки, не выше 25% на ряд продуктов.

С начала года цены на продовольственные товары в Белоруссии выросли на 5,6%, при этом в августе — на 9,5% по сравнению с августом 2020 года.