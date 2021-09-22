МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Кабмин РФ внес в Госдуму на ратификацию протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами РФ и Венгрии о предоставлении Венгрии государственного кредита в 10 миллиардов евро для финансирования строительства атомной электростанции на территории Венгрии, документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"В соответствии с соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венгрии о предоставлении правительству Венгрии государственного кредита для финансирования строительства атомной электростанции на территории Венгрии от 28 марта 2014 года правительству Венгрии предоставлен государственный экспортный кредит в сумме до 10 миллиардов евро на цели финансирования сооружения двух энергоблоков атомной электростанции "Пакш" на территории Венгрии", — говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.

Просроченные обязательства венгерской стороны по соглашению отсутствуют, отмечается в ней.

"По состоянию на 14 мая 2021 года, венгерской стороной использованы средства кредита в сумме 320,4 миллиона евро. Текущая задолженность Венгрии по соглашению отсутствует ввиду досрочного погашения дебитором использованной части кредита", — отмечается в документе.