Москва, 23 — сен ПРРАЙМ. В правительстве приступили к проектировкам национального углеродного налога, чтобы освободить национальный бизнес от необходимости платить аналогичные платежи в ЕС, которые он будет устанавливать по своему усмотрению, сообщили "Ведомости" со ссылкой на федеральные источники. Ставка делается на опережение Евросоюза с разработкой национального регулирования. Власти нацелены на то, чтобы сделать налог комфортным для бизнеса. Минфин предлагает повысить налоги на сверхприбыль компаний

Для обсуждения этой инициативы в правительстве в ближайшее время планируют создать рабочие группы с участием представителей бизнеса. Ключевая задача — подготовить национальное регулирование, достичь его признания на международном уровне и добиться зачета платежей за выбросы CO2 в России европейской системой углеродного контроля.

Источники издания пояснили необходимость введения углеродного налога в России. Темпы развития климатической повестки могут ускориться в любой момент, никто не застрахован от неожиданных решений ЕС или США.

Пока в работе три варианта углеводородного налога. Первый предполагает, что бизнес будет платить сбор по определенной ставке за превышение пороговых значений за выбросы. Второй рассматривает возможность внедрения системы торговли квотами за выбросы. И третий — комбинация двух вышеупомянутых.

Однако пока нет определенности с тем, на кого будет распространен углеродный налог: только на экспортеров, чтобы защитить их от необходимости платить сбор за ввоз продукции в ЕС, или и на других участников рынка.

