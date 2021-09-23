Москва, 23 сен — ПРАЙМ. Правительство намерено ускорить индексацию тарифов на газ для промышленных потребителей, чтобы оплатить расходы расширенной газификации, пишет "Коммерсант", ссылаясь на актуальную версию социально-экономического прогноза Минэкономики. Минфин не планирует повышать налоговую нагрузку на "Газпром"

Согласно документу, Регулируемые цены на газ для промышленности в 2022-2024 годах будут расти опережающими темпами.

Так, в 2022 году тариф вырастет на 5%, в 2023 и 2024 годах — на 4%, в апрельской версии прогноза закладывался рост на 3%. При этом рост тарифа для населения останется на прежнем уровне — на 3% ежегодно.

Из-за дополнительного роста тарифа в 2022 году генерирующие компании могут дополнительно заплатить за газ около 9 млрд руб., в 2023 году — 11,5 млрд руб.

По поручению президента РФ «Газпром» должен обеспечить поэтапное завершение газификации к 2030 году без привлечения средств граждан. Целевой уровень полной технически возможной газификации — 83% (по итогам 2020 года уровень газификации в РФ — 71,4%). Обязательства «Газпрома» по этой программе составляют около 526 млрд руб. только в 2021-2025 годах, для этого монополия в том числе планирует выпускать бессрочные рублевые облигации.

