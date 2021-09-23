МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви заявил, что по-прежнему оптимистично смотрит на российский рынок и собирается продолжать инвестиции в стране. РЖД перекинут инвестиции с юга на север

В начале августа Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. В частности, Калви получил 5,5 лет условно, другой фигурант — француз Филипп Дельпаль – 4,5 года условно. При этом суд снял арест с имущества Калви.

"Почему я продолжаю сохранять оптимизм и планирую инвестировать в Россию… Российский рынок существенно улучшился по сравнению с тем периодом, когда мы начали свои инвестиции здесь", — сказал Калви на 21-ой Инвестиционной конференции Американской торговой палаты в РФ (AmCham).

Среди основных факторов привлекательности инвестиционных условий в стране Калви отметил низкие налоговые ставки, конвертируемость валюты, уровень инфляции, небольшой уровень соотношения госдолга к ВВП и другое.

"Сейчас мы воспринимаем это все как должное, но такое не существовало в 1990-е годы, и до сих пор таких условий нет на многих мировых развивающихся рынках", — добавил он.