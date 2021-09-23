МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. В первом полугодии ускорился рост атак вирусов-шифровальщиков на российские корпорации, пишет "Коммерсант", ссылаясь на компании по информационной защите.

Эксперт спрогнозировал, что бухгалтеров скоро заменят новые технологии

Количество таких инцидентов выросло еще в 2020 году, но в 2021-м тренд только усилился

Так, с января по июль троянцы-шифровальщики атаковали 9,2 тыс. корпоративных пользователей в России и 10,7 тыс. в СНГ.

Количество атак шифровальщиков на организации в России в 2021 году увеличилось более чем на 200%.

Вирус-шифровальщик — программа, которая, попадая на компьютер, шифрует ценные файлы. За расшифровку злоумышленники вымогают выкуп. Суммы могут достигать 30 млн руб., а работа пострадавшей компании останавливается в среднем на 18 дней.

Шифровальщики требуют от жертвы заплатить в криптовалютах, с распространением и анонимностью которых во многом и связан рост популярности инструмента