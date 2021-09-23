Москва, 23 сен — ПРАЙМ. Расходы правительства на обслуживание внутреннего госдолга вырастут на 300 млрд руб. в 2022-2024, пишет РБК, ссылаясь на пояснительную записку к проекту бюджета на следующую трехлетку. Это объясняется ростом самих заимствований. Стало известно, каким будет госдолг России в 2022-2024 годах

Минфин начал активно занимать на внутреннем рынке для финансирования дефицита бюджета, возникшего из-за пандемийного кризиса в прошлом году. Всего с начала 2020 года внутренний долг вырос более чем на 5 трлн руб.

Минфин ожидает, что в 2022 году расходы на обслуживание госдолга вырастут на 35,9 млрд руб. (+2,6%) относительно плановых, в 2023 году — на 80,1 млрд руб. (+5%) и в 2024 году — на 145,9 млрд руб. (+8,6%).

Увеличение расходов Минфин в пояснительной записке объясняет «планируемым ростом госдолга».

В то время как расходы на обслуживание внутреннего долга вырастут, по внешнему долгу траты бюджета даже уменьшатся на 44 млрд руб. за три года в связи со снижением ставок по внешним облигационным займам, укреплением рубля и смещением графика платежей по планируемым к размещению евробондам.

