МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Правительство России одобрило проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2022-2024 годы, сообщается на сайте кабмина. Правительство одобрило параментры бюджета ФОМС на 2022 год

"Решение правительства: Одобрить проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект документа направлен на защиту и обеспечение устойчивости национальной валюты.

Банк России опубликовал проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2022-2024 годы 2 сентября. В нем регулятор представил свой базовый прогноз на период, а также три альтернативных сценария — "усиление пандемии", "глобальная инфляция" и "финансовый кризис". При этом вероятность реализации альтернативных сценариев значительно ниже, чем базового.

Согласно основному сценарию, сейчас продолжается поступательный рост мировой и российской экономики, и улучшение эпидемической ситуации существенно его поддержит. ВВП РФ по итогам текущего года вырастет на 4-4,5%, а с 2022 года стабилизируется траектория сбалансированного роста в диапазоне 2-3%. Возвращение годовой инфляции к цели ожидается к концу 2022 года. При этом средняя за 2022 год ключевая ставка составит 6-7% годовых, а по мере снижения инфляционных ожиданий и замедления инфляции вернется в долгосрочный нейтральный диапазон 5-6%.