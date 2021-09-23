МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Правительство утвердило пакет документов, создающих основу для национальной системы устойчивого финансирования, в том числе, зеленых проектов. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Документ разработан ВЭБ.РФ и Минэкономразвития в партнёрстве с широким кругом представителей госорганов, экспертным и бизнес-сообществом, сообщили в госкорпорации. Драйвер социального предпринимательства. Эксперты о новом меморандуме ВЭБ

Это важный шаг на пути низкоуглеродной трансформации российской экономики и повышения качества жизни граждан России, заявил первый заместитель председателя — член правления ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко. "Она (система — ред.) создаст понятные правила игры для бизнеса, откроет дорогу к перестройке промышленности в соответствии с новейшими технологиями и поможет российским компаниям эффективнее заимствовать средства на зарубежных рынках капитала", — сказал он.

По его словам, система была в разработке около полутора лет, и за это время в ходе обсуждений был достигнут оптимальный баланс между современной международной практикой и потребностями российской экономики.

Среди подписанных документов — критерии устойчивого (в том числе зелёного) финансирования, требования к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зелёного) развития. Ключевая задача — установить чёткие рамки и понятийное поле для рынка, дать чёткое определение того, что такое зелёный проект, зелёный финансовый инструмент, как осуществляется верификация зелёных финансовых инструментов и т.д.

"В дальнейшем система будет дополнена мерами поддержки, которые в настоящий момент разрабатываются правительством. Сейчас, когда система официально утверждена мы сможем активизировать работу по обеспечению её признания на международных финансовых рынках", — заключил Мирошниченко.