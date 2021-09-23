Москва, 23 сен — ПРАЙМ. После того как Россельхознадзор выступил с инициативой признать табачное сырье продукцией с высоким фитосанитарным риском Совет по вопросам развития табачной промышленности предупредил Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о возможности остановки производства сигарет в странах ЕАЭС, пишут "Ведомости". С 1 июля в России запретят продавать сигареты ниже минимальной цены

Введение новых правил грозит компаниям дополнительными расходами, на которые они не хотят идти. В настоящее время табак проходит только выборочную визуальную проверку на таможне.

При введении новых правил компании будут вынуждены оформлять фитосанитарный сертификат на каждую партию, подтверждающий, что сырье идет с территорий, свободных от мухи-горбатки. Экспертиза будет проводиться за счет производителей. Из-за этого расходы компаний рискуют взлететь 15-20 миллионов долларов в год, что скажется на конечной цене сигарет.

Однако в Россельхознадзоре считают, что внесение табачного сырья в перечень продукции высокого фитосанитарного риска не приведет к значительному росту цен на сигареты и остановке производств.

Муха-горбатка — опасный вредитель. Ее личинки могут попадать в ткани и органы животных и человека, она также может переносить холеру и чуму пчел. При этом насекомое очень плодовито, на складах оно может заразить муку, овощи, фрукты и грибы.

