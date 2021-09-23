МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Центробанк Турции принял в четверг решение о снижении учетной ставки с 19 до 18%, сообщает регулятор.

"Совет по денежно-кредитной политике принял решение снизить учетную ставку (ставку аукциона РЕПО на одну неделю) на один процентный пункт, до 18%", — говорится в сообщении.

Учетная ставка оставалась на уровне 19% с 18 марта текущего года, когда она была повышена с 17%. Президент Турции Тайип Эрдоган после этого решения отправил главу Центробанка Наджи Агбала в отставку, что вызвало резкое падение курса турецкой лиры к доллару. Новым главой регулятора был назначен Шахап Кавджиоглу.