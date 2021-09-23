Путин в понедельник пообщается с лидерами списка "Единой России"
Президент РФ Путин в понедельник проведет онлайн-встречу с лидерами списка Единой России
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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет онлайн-встречу "пятеркой" федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Встреча будет проходить по видеосвязи.
В первую пятерку избирательного списка "Единой России" вошли глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.
При этом, по словам Пескова, в Кремле не знают, примут ли федеральные министры Сергей Лавров и Сергей Шойгу думские мандаты. "Это надо у них спрашивать", — сказал пресс-секретарь президента.