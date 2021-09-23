МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет онлайн-встречу "пятеркой" федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков рассказал о случаях COVID-19 в Кремле

Встреча будет проходить по видеосвязи.

В первую пятерку избирательного списка "Единой России" вошли глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.

При этом, по словам Пескова, в Кремле не знают, примут ли федеральные министры Сергей Лавров и Сергей Шойгу думские мандаты. "Это надо у них спрашивать", — сказал пресс-секретарь президента.